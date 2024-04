Hockey prato. Città del Tricolore: due sfide interne

Due sfide interne per il Città del Tricolore. Domani alle 15, in Serie A Elite, gli uomini di Chaves cercano i primi punti della stagione ospitando la Polisportiva Ferrini Cagliari nella quinta giornata d’andata: i sardi hanno perso entrambe le gare esterne: sapranno Roberto Prandi (foto) e compagni reagire dopo un avvio di stagione in salita, dove hanno pagato l’adattamento alla nuova categoria?

Nel pomeriggio domenicale, stessa ora, la A1 femminile inizia il girone di ritorno ospitando Potenza Picena, con cui all’andata è riuscita a strappare il pareggio rimontando due volte: dopo lo stop pre-pasquale rimediato nel finale con l’Hockey Capitolina, Ascione&C. puntano al bottino pieno per rilanciarsi in graduatoria.