Hockey prato Serie A Elite. Esordio amaro per Reggio: ko con Amsicora

HOCKEY TRICOLORE

1

SG AMSICORA

5

CITTA’ DEL TRICOLORE: Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Chagouri, Corradini, Denti, Galan L., Galan T., Gianolio Lopez, Lisantti, Morbioni, Pellegrini, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves.

SG AMSICORA: Agabio, Atzori, Carta, Filippi, Giuliani D., Giustini, Gonzalez, Lai, Loddo, Manca, Montalbano, Pintus, Polo, Tisera, Ucheddu, Vall. All. Giuliani R.

Arbitri: Fiorenza e Colletta.

Reti: Prandi (CDT); Giustini (2), Gonzalez (2), Giuliani (A).

Esordio amaro per l’Hockey Prato Città del Tricolore (0) nel campionato di Serie A Elite maschile. La formazione di Chaves cade nettamente in casa contro i sardi dell’SG Amsicora (3), la società più scudettata della penisola, che va avanti in avvio con Giuliani, per poi allungare nel proseguo trascinata da Giustini e Gonzales; inutile il gol della bandiera di Prandi, arrivato su corner corto quando gli ospiti erano avanti 4-0. Sabato prossimo trasferta a Roma per la sfida al Tevere Eur, che ha pareggiato 2-2 nel derby capitolino con la Lazio.