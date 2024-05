Hockey prato Serie A Elite: Reggio a caccia della salvezza. Città del Tricolore: che exploit. Batte la Lazio e resta in corsa

CITTA’ DEL TRICOLORE

4

LAZIO HOCKEY

2

CITTA’ DEL TRICOLORE: Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Chagouri, Corradini, Denti, Galan L., Galan T., Gianolio Lopez, Lisantti, Morbioni, Pellegrini, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves.

LAZIO HOCKEY: Bonimelli, Braca, Brocco C., Brocco G., Castillo, Crema, Gonzalez, Landi, Lanting, Magno, Palombi, Pompili, Silvetti M., Silvetti T. All. Angius.

Arbitri: Bandieramonte e Colletta. Reti: Castillo (L), Galan T. (CDT), Capellini (CDT), Capellini (CDT), Galan T. (CDT), Castillo rig. (L).

L’Hockey Prato Città del Tricolore (11) conquista il terzo risultato utile consecutivo superando in casa la Lazio (19), terza forza del campionato di Serie A Elite maschile. Trascinata dalle doppiette di Tomas Galan e Capellini, la formazione cittadina si prende una sonora rivincita dopo aver perso 5-1 all’andata e si mantiene in corsa per la salvezza in una zona calda della graduatoria davvero intricata: gli uomini di Chaves sono penultimi a -1 dalla Ferrini Cagliari, che rappresenta il loro punto di riferimento per il mantenimento della categoria, e a -2 dal Valchisone, che sarà a Reggio all’ultima giornata. Con tre turni ancora da giocare, tutto può accadere: di buono c’è che il Tricolore sembra essere al top della forma, capace di giocarsela contro qualsiasi avversario. In Serie A1 femminile il Tricolore (10), già salvo, chiude con una sconfitta ininfluente sul campo del Cus Pisa (7), che si impone 4-0 sulle rimaneggiate ospiti.