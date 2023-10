Hockey. Prato travolto 9-3 in Coppa Italia L'Hockey Prato inizia la Coppa Italia di serie A2 con una sconfitta per 9-3 contro il Follonica Hockey. Una sfida equilibrata solo per un tempo, con la reazione dei biancazzurri e il 3-2 di Mugnai. Nella ripresa, però, è un monologo degli ospiti.