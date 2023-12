Hockey. Roller ringalluzzito in Europa sfida anche Breganze

Sarà necessaria un’altra prestazione perfetta, come quella che sabato ha consentito all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di battere 3 a 2 la squadra spagnola del Noia nell’andata degli ottavi di finale della Coppa WSE. "Follia pura", l’ha definita il tecnico Tommaso Colamaria. Il confronto di ritorno con la formazione che nel campionato spagnolo ha davanti solo il Barcellona, è in calendario il 20 gennaio. Ma ora l’Hrcm è obbligato a rituffarsi nel clima campionato per inseguire in pista un’altra pazzia. Questa sera, infatti, Monza affronterà fuori casa il Breganze VenetaLab. La sfida con la compagine vicentina è il classico confronto che mette a disposizione punti pesantissimi per la rincorsa alla salvezza. Monza ha messo da parte 8 punti. Alle spalle dell’Hrcm, titolare della quart’ultima piazza, ci sono Breganze e Vercelli, appaiate a quota 6, e il Giovinazzo (4). Agli ospiti, dunque, serve la seconda affermazione esterna stagionale per provare ad allontanarsi dalla zona playout. Ma l’operazione non si presenta agevole, anche per le defezioni accusate dall’organico ospite: il capitano Matteo Galimberti sarà assente per motivi lavorativi, mentre Matteo Zucchetti è alle prese con la febbre. "Ma tutto questo - spiega Colamaria - non deve essere un alibi. Resta il fatto che il successo di Coppa ha avuto un effetto positivo per quanto riguarda convinzione e determinazione". L’affermazione ottenuta sul fronte europeo ha ricaricato le pile biancorossazzure.