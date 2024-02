Hockey Sarzana cala il poker al Valdagno

Sarzana Gamma

Why Sport Valdagno

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Vené. All. De Rinaldis P.

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Motaran, Crocco, Diquigiovanni, Piroli, Giuliani, Borregan, Vega, Garcia Solar, Checchetto. All. Chiarello.

Arbitri: Francesco Stallone e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

Marcatori: 1° tempo 11’03’’ Olmos, 22’07’’ Giuliani. 2° tempo: 5’21’’ De Rinaldis, 10’25’’ Ortiz, 14’58’’ Motaran, 20’05’’ Garcia.

SARZANA – Vittoria, terzo posto sempre più saldo e soprattutto la certezza dei numeri che ufficializzano a cinque giornate dalla conclusione del campionato di serie A1 la qualificazione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation tra le prime sei classificate dei play off scudetto. Nelle gare che restano dunque i rossoneri di Paolo De Rinaldis dovranno cercare di mantenere la fascia alta, ci saranno le sfide contro Follonica e Forte dei Marmi, che garantirà la prima partita casalinga nella fase finale per il titolo. Contro il Valdagno i rossoneri hanno allungato la serie positiva trovando la terza vittoria in una settimana tra Ws Europa Cup e le due sfide consecutive in campionato. Dopo il mercoledì di fuoco a Giovinazzo (squadra tosta che infatti è andata a vincere a Monza) è arrivato il successo anche nel match casalingo contro il Valdagno con il risultato di 4-2. Una gara comunque difficile e equilibrata che i veneti hanno ripreso due volte rimanendo sempre in scia fin quando Garcia a 5 minuti dalla sirena finale ha inilato il 4-2 che ha smorzato ogni tentativo di riscossa ospite. Il vantaggio è arrivato al minuto 11 con Olmos che ha concluso in rete l’azione del connazionale Ortiz. Il pareggio del Valdagno è arrivato al 22’ nato da una conclusione offensiva di Borsi che, respinta, ha innescato la ripartenza di Giuliani che ha firmato l’1 a 1. In apertura di ripresa Francesco De Rinaldis riporta avanti i rossoneri che sembravano poter dilagare centrando pali e sprecando occasioni segnando poi con Ortiz il 3 a 1. Ma Moratan è stato abile a riprendere una conclusione terminata sulla traversa per firmare il 3 a 2 a dieci minuti dalla conclusione. Ma a cinque dalla fine Garcia ha chiuso il conto.

Altri risultati: Monza-Giovinazzo 3-4; Breganze-Bassano 1-2; Follonica-Forte dei Marmi 3-3; Amatori Lodi-Sandrigo 6-1. Oggi alle 18 Montebello-Trissino.

Classifica: Forte dei Marmi 56 punti, Trissino 50, Hockey Sarzana 47, Follonica 44, Amatori Lodi 39, Grosseto 36, Valdagno 32, Bassano 27, Sandrigo 28, Montebello 23, Monza 20, Breganze 12, Giovinazzo 11.

Massimo Merluzzi