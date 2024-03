Hockey Sarzana ’europeo’. In Spagna per la Ws Cup

Si disputerà in Spagna la fase finale della Ws Europe Cup di hockey. Il 13 e 14 aprile verrà assegnato a Igualada il trofeo europeo al quale si sono qualificate 4 formazioni: due spagnole e altrettante italiane. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation affronterà la semifinale sabato 13 aprile proprio contro i padroni di casa dell’Igualada, mentre l’altra sfida sarà tra Club Patì Voltregà e Follonica. La finalissima è in programma domenica. Il Follonica aveva sperato di poter ospitare l’importante manifestazione mentre il club sarzanese non ha presentato la domanda, non avendo la certezza della conclusione degli interventi di ristrutturazione degli spogliatoi del Vecchio Mercato. Intanto il Forte dei Marmi ha messo in bacheca il primo trofeo stagionale vincendo la Coppa Italia contro il Follonica (2-1), bissando così il successo del 2016-2017 e succedendo a quelli di Hockey Sarzana e Trissino, vincitori delle ultime due annate. Il campionato di serie A1 è fermo per consentire alla nazionale azzurra di disputare la Coppa delle Nazioni che si svolge a Montreux (Svizzera) e che vede impegnato il portiere rossonero Simone Corona (nella foto) tornato nel club Italia convocato dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci che lo ha avuto per due stagioni a Sarzana. Corona da anni sta tenendo livelli altissimi e la convocazione in azzurro è sicuramente un meritatissimo premio. Alla rassegna partecipano, oltre all’Italia, Argentina, Angola, il club svizzero Montreux che ospita la rassegna, Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera. Oggi alle 15 la nazionale azzurra affonta Angola, domani alla stessa ora l’Argentina. Sabato dalle 14 le semifinali e domenica tutte le finali a partire da quella per il 7-8 posto alle 14 per arrivare alle 21.30 a quella per il titolo.

m.m.