Hockey Sarzana fa poker. Il Monza perde ancora

SARZANA

4

MONZA

3

HOCKEY SARZANA: Corona, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis F., Festa, Venè. All. De Rinaldis P.

MONZA: Fongaro, Bielsa, Garimberti, Riva, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli, Zucchetti, Borgonovo. All. Colamaria.

Arbitri: Carmazzi di Viareggio e Davoli di Modena.

Marcatori: 1° tempo 7’52“ Petrocchi, 17’22“ Olmos . 2° tempo: 57“ e 1’34“ Garcia , 11’40“ Galimberti, 17’11“ De Rinaldis F. , 19’02“ Tamborindegui.

SARZANA – La storia infinita offre ancora un bel finale rossonero. Per la quarta volta in stagione l’Hockey Sarzana Gamma Innovation supera il Monza anche se dopo le ultime due scorpacciate di reti in Ws Europa Cup nella sfida di serie A1 il risultato è contenuto. I rossoneri vincono 4-3 al ’Vecchio Mercato’ recuperando lo svantaggio iniziale con Olmos chiudendo così il primo tempo sul punteggio di 1 a 1. In avvio di ripresa la formazione di Paolo De Rinaldis prende quota: Garcia firma il sorpasso poi allunga il passo sul 3 a 1. Ma i brianzoli non si arrendono e riescono a rimettersi in partita prima del siluro di Francesco De Rinaldis del 4 a 3. Il finale regala brividi: Tamborindegui trova il 4-3 e a soli 9 secondi dalla conclusione il Monza (che gioca la carta del quinto giocatore di movimento togliendo il portiere Zucchetti) centra il palo. Si torna in pista il 6 aprile a Breganze, ultima della stagione regolare per i sarzanesi che all’ultimo turno avrebbero dovuto incontrare il Vercelli già ritirato.