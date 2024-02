Hockey Sarzana Gamma sale sull’ottovolante

Sarzana Gamma

8

Teamservice Monza

1

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Vené. All. De Rinaldis P.

TEAMSERVICE MONZA: Fongaro, Gariboldi, Bielsa, Galimberti, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli, Zucchetti, Borgonovo. All. Colamaria.

Arbitri: Oriol Perez e Ivan Gonzalez (Spagna).

Marcatori: 1° tempo 5’01’’ De Rinaldis, 8’17’’, 24’05’’ Ortiz, 14’14’’ Illuzzi, 15’34’’ Tamborindegui 22’16’’, 24’58 Illuzzi. 2° tempo: 15’23’’ Ortiz , 16’31’’ Olmos.

SARZANA – Sull’ottovolante ci sale l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Con una gara perfetta i rossoneri superano la prova di andata dei quarti di finale di Ws Europa Cup superando il Teamservice Monza col punteggio di 8-1. Il confronto con i lombardi ha confermato il momento di splendida condizione dei rossoneri che mettono un mattoncino importante nella costruzione del passaggio in semifinale. A metà marzo si giocherà la gara di ritorno in Brianza ma di certo il risultato acquisito al "Vecchio Mercato" e la differenza dei valori espressi mette i rossoneri in una posizione di vantaggio. Nell’hockey mai dire la parola fine ma la serata europea dei sarzanesi è confortante per il prosieguo della corsa. Una gara iniziata con i brianzoli intraprendenti e protagonisti di un paio di conclusioni dalla distanza ma il fuoco lo ha spento Francesco De Rinaldis insaccando il vantaggio con un abile tocco su conclusione di Borsi respinta dal portiere. La rete ha sbloccato i sarzanesi che hanno raddoppiato al minuto 8’17’’ con una conclusione al volo di Ortiz nel momento di superiorità numerica. Poi è Illuzzi al 14’14’’ a firmare il 3-0. Il Monza che sembrava piegato invece ha trovato il guizzo di Tamborindegui che da lontano ha sorpreso Corona coperto da un muro di giocatori accorciando il punteggio e sprecando con Zucchetti il tiro di prima. Passata la paura Illuzzi si guadagna gli applausi: prima infilando il 4-1 con una prodezza da posizione angolata colpendo con una traiettoria tra le gambe quindi, dopo il 5-1 di Facundo Ortiz, a 2 secondi dalla conclusione segnando il rigore del 6-1.

Nella ripresa il Monza ha centrato un paio di pali e quando il risultato sembrava ormai rimasto fermo al primo tempo Ortiz e Olmos hanno accelerato allargando la vittoria.

Massimo Merluzzi