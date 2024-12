Hockey Sarzana sfida Giovinazzo: test cruciale per la Coppa Italia

Caricato a mille dagli ultimi successi in campionato e coppe europee, l’Hockey Sarzana affronta stasera alle 20 la trasferta pugliese a Giovinazzo in quello che, a quattro giornate al termine del girone di andata, è già una sorta di test-verità sia in chiave salvezza, che per cercare di entrare fra le prime 8 e giocare la Coppa Italia. I rossoneri precedono infatti i pugliesi di due punti in classifica.

Sarzana arriva dalla vittoria casalinga su Novara, anche Giovinazzo è in salute avendo vinto a Viareggio, dando una svolta al suo campionato.

Le altre partite di stasera: Lodi-Follonica e Forte dei Marmi-Valdagno. Domani: Grosseto-Trissino, Montebello-Monza e Bassano-Cgc Viareggio. Azzurra Novara-Sandrigo si giocherà invece l’11 dicembre.