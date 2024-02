Hockey Serie A. Il Roller non sa più vincere. Sconfitta choc con Giovinazzo

Nemmeno l’Indeco Giovinazzo, ultimo in graduatoria davanti all’ormai già ritirato e retrocesso Vercelli, riesce a innescare la riscossa biancorossazzurra. Il quintetto pugliese, guidato dalla panchina dall’ex attaccante Pino Marzella, archivia la trasferta brianzola con un successo per 4 a 3. Un colpo a sorpresa tutto sommato meritato: l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar sbanda appena entrato in pista, colpito e affondato dopo 5 secondi da un lampo di Angelo De Bari. Poi sarà un lungo e inutile assedio alla porta biancoverde. Monza ci mette comunque del suo, tra errori, indecisioni e ingenuità. I padroni di casa inseguono sempre, senza mai agganciare nemmeno un illusorio pareggio. Servirà, ovviamente, tutta un’altra squadra nel confronto esterno di sabato sera con il Why Not. Valdagno. La compagine vicentina ha 32 punti ed è ben posizionata nell’area playoff. L’Hrcm, invece, arranca nella zona playout: è quart’ultimo con 20 punti. La prestazione di sabato con il Giovinazzo è stata talmente deludente da incrinare anche la grande passione di Lobos e Bagaj. I due gruppi di tifosi hanno contestato l’Hrcm abbandonando la gradinata poco prima della fine della partita. La compagine monzese non vince dal 27 gennaio, d. "La nostra squadra - ammette amaro l’attaccante Julian Tamborindegui - può vincere e perdere con tutte. Con il Giovinazzo, purtroppo, ci è mancata la tranquillità, non abbiamo giocato con la testa. Abbiamo scontato anche quel gol incassato immediatamente, con un tiro da lontanissimo. Poi abbiamo tirato tanto, ma quasi sempre male".