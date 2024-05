Hockey Serie A. Roller all’ultimo atto a Giovinazzo, il tecnico Colamaria ai saluti

Stavolta siamo ai saluti. Perché l’Hockey Roller Monza Club TeamServiceCar della prossima stagione sarà molto diverso da quello che, domani sera al PalaPansini di Giovinazzo (ore 20), affronterà i padroni di casa. Il quintetto pugliese si gioca la permanenza in A1: se si aggiudicasse questo incontro, penultimo dei playout, si salverebbe. Monza, ormai salva, ha archiviato sabato scorso la serie degli incontri casalinghi pareggiando 4 a 4 col Breganze. La sfida di Giovinazzo rappresenta l’ultimo atto della stagione. In questa occasione l’Hrcm saluterà un fedelissimo come il tecnico Tommaso Colamaria, classe 1962, allenatore a Monza dal 2003. Colamaria, vincitore come giocatore del titolo mondiale nel 1986, nel 1996 come allenatore aveva portato alla conquista dello scudetto il “vecchio“ Roller Monza. Il suo successore è l’argentino Ivan Jaquierz, classe 1986, nato a Mendoza. Il neo tecnico monzese ha allenato il Porto ed è stato il preparatore dei portieri della nazionale argentina. Suo vice sarà il connazionale Albert Richard, già nell’organigramma biancorossazzuro come preparatore atletico. L’elenco degli ormai quasi ex comprende anche il portiere Pippo Fongaro e l’attaccante argentino Julian Tamborindegui.

Gianni Gresio