Hockey Serie A. Roller, scatta l’ora dei saluti: ultima in casa contro Breganze

La questione salvezza è già stata archiviata con successo, grazie ai successi ottenuti nelle prime due sfide playout.

Un cambio di ritmo niente male per l’Hockey Roller Monza Club TeamServiceCar, approdato all’epilogo della stagione regolare sotto il peso di 8 sconfitte e un pareggio. La partita di domani sera con il VenetaLab Breganze (ore 20.45, PalaBiassono), ultimo appuntamento casalingo stagionale per i padroni di casa, metterà dunque in palio punti “pesanti“ solo per gli ospiti, chiamati a contendere all’Indeco Giovinazzo l’altra poltrona utile per restare sul palcoscenico della serie A1. Monza sarà comunque determinante nella lotta per la salvezza, perché la squadra allenata da Tommaso Colamaria sabato 18 maggio chiuderà definitivamente l’annata affrontando il Giovinazzo nel penultimo incontro dei playout. Questi ultimi si concluderanno un settimana più tardi con il confronto tra Breganze e Giovinazzo. "La stagione - ammette il dirigente Franco Girardelli - è stata negativa. E la colpa è un po’ di tutti. La squadra, in pratica, si è ritrovata nelle sfide decisive dei playout". I fedelissimi sostenitori della formazione biancorossazzurra, Lobos e Bagaj per primi, si ritroveranno così al PalaBiassono per verificare lo stato di forma della “loro“ squadra rinata nei playout e, nello stesso tempo, per salutare qualche giocatore. L’Hrcm 2024-2025, infatti, avrà diversi nomi nuovi. A salutare il pubblico brianzolo sarà il 29enne attaccante argentino Julian Tamborindegui, destinato al Bassano. Tamborindegui in tre anni ha sempre fornito il suo contributo di reti. Aveva un altro anno di contratto con l’Hrcm, ma ha espresso l’intenzione di cambiare ambiente. Una decisione alla quale la società non si è opposta. In partenza è anche il portiere Pippo Fongaro, che era in prestito dal Valdagno. L’elenco dei probabili confermati, invece, comprende il capitano Matteo Galimberti e Matteo Zucchetti, torna a Monza dopo due anni a Vercelli.