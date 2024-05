Hockey Serie A1. Dopo 300 panchine il Roller saluta l’allenatore Colamaria, arriva Jaquierz

Si chiude un capitolo, se ne apre un altro per le stecche monzesi. Tommaso Colamaria, tecnico dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar dalla fondazione, si congeda dalla panchina della società. Lui stesso aveva contribuito a costituire il club nel 2013. Un cambiamento ufficializzato dopo l’ultima partita stagionale con il Giovinazzo. Il “nuovo“ Hrcm sarà allenato dall’argentino Ivan Jaquierz, classe 1986, al debutto nell’hockeysmo tricolore. Colamaria, 62 anni, ha totalizzato oltre 300 panchine monzesi tra A2 e A1. L’Hrcm da nove stagioni consecutive disputa il campionato di A1. Il tecnico nato a Giovinazzo, già giocatore della nazionale, era stato anche l’allenatore del “vecchio“ Roller Monza che nella stagione 1995-1996, dopo l’improvvisa morte del presidente Pierangelo Ferlinghetti, era riuscito a vincere lo scudetto contro ogni pronostico. Colamaria è il responsabile delle nazionali italiane. "Per me - commenta - si conclude una grande avventura. Sono stati anni di impegno intenso, che ho svolto parallelamente alla mia attività lavorativa e al ruolo di tecnico e collaboratore federale. Sono state stagioni in cui ho imparato tantissimo. Seguendo un progetto basato sui giovani, che poi in parte ritrovavo anche in Nazionale, ogni anno diventava una scommessa". "L’hockey - conclude - mi ha insegnato tantissimo, fondamenti che mi sono utili ancora oggi".

Gianni Gresio