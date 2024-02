Hockey serie a1, dopo la bella notte europea oggi alle 19 il recupero del campionato. Sarzana Gamma nella lunga trasferta di Giovinazzo, avversario da non sottovalutare

GIOVINAZZO (Bari)

Un mercoledì di campionato per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che torna in pista oggi pomeriggio dopo la notte magica di coppa Europa. I rossoneri devono consolidare il terzo posto nel torneo di serie A 1 andando a far visita al Giovinazzo che viaggia nelle posizioni di coda della classifica. Ma attenzione alle distrazioni che potrebbero giocare brutti scherzi. Oggi pomeriggio, inizio della sfida alle 19, al "Pala Pansini" i rossoneri del tecnico Paolo De Rinaldis sono ospiti del club pugliese che dopo il ritiro dalla competizione del Vercelli ha ottenuto proprio dai piemontesi due validi elementi come Xavi Rubio, ex di turno, e Cosimo Mattugini che possono dare una bella mano nella corsa salvezza. La formazione è allenata da Pino Marzella una vera leggenda dell’hockey italiano. Grande attesa soprattutto per il ritorno a casa di Domenico Illuzzi che torna sulla pista dove ha mosso i primi passi di una splendida carriera. E proprio Illuzzi è stato tra i protagonisti della splendida vittoria nei quarti di finale di Ws Eurpa Cup disputata sabato sera al "Vecchio Mercato" segnando una tripletta nel successo rosonero per 8-1. Nella partita di andata vinsero i sarzanesi 3-2, ma il Giovinazzo disputò una bella prova rendendo difficile il confronto. Quindi ci vorrà massima attenzione per tornare dalla Puglia con il risultato voluto dal club presieduto da Maurizio Corona che consentirebbe di rimanere saldamente al terzo posto in classifica alimentando le speranze di un turno casalingo nella finale scudetto. Si gioca alle ore 19, arbitrano Ulderico Barbarisi di Salerno e Massimo Nucifero di Viareggio.

Massimo Merluzzi