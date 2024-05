Hockey serie A1 Forte, il ds de gerone prova a spegnere gli entusiasmi. "Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere già in finale»

Il doppio successo su Lodi (2-1 e 3-1) avvicina considerevolmente il Forte dei Marmi alla finale scudetto. La squadra di Alessandro Bertolucci ha adesso tre match-point, il primo dei quali, sabato, ancora davanti al proprio pubblico.

Mirko De Gerone (ds della formazione versiliese), si può essere ottimisti?

"Tutto è ancora aperto: il Lodi non è squadra che molla, è messo molto bene in pista e contro di loro quindi sarà battaglia fino all’ultimo. Nelle prime due gare abbiamo meritato le vittorie, difendendo bene a parte qualche sbavatura che però, in questo sport e in questi frangenti, ci può stare".

Quale l’ arma vincente?

"Abbiamo impresso alla gara un ritmo alto fin da subito e abbiamo disputato una grande prova di gruppo".

Una ripresa senza reti non è frequente nell’hockey. È stato un caso?

"Siamo stati bravi a gestire il doppio vantaggio che ci siamo conquistati nel primo tempo. Abbiamo avuto anche qualche occasione per allargare il margine a nostro favore, mentre non abbiamo rischiato troppo in difesa. E comunque, fra i pali c’erano due grandi portieri come Gnata e Grimalt".

Manca poco per la finale?

"Non è il caso di pensare di avere già chiuso la pratica Lodi, anzi sabato ci sarà il terzo tempo di questa sfida e nulla può essere dato per scontato. Il valore del Lodi lo abbiamo visto; verranno a giocare con la testa libera, senza nulla da perdere e sarà quindi ancora una partita da giocare dall’inizio alla fine. Guai a distrarsi adesso".

