Hockey serie A1, la rete di Borsi aveva tenuto in parità la sfida, i rossoneri se la sono giocata fino al 3-2 di Garcia, poi il buio. Sarzana Gamma travolto dal Forte dei Marmi

Forte dei Marmi

7

Sarzana Gamma

2

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio, Pedro Gil, Cinquini, Galbas, Rossi, Compagno, Ipinazar, Torner, Taiti. All. Bertolucci.

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Garcia Bielsa, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Olmos, Festa, Francesco De Rinaldis, Tognacca, Venè. All. Paolo De Rinaldis.

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica e Giorgio Fontana di Milano.

Marcatori: 1° tempo 2’33’’ Pedro Gil, 5’45’’ Borsi, 16’07’’ Compagno. 2° tempo 1’ Rossi, 12’28’’ Garcia, 16’05’’, 16’33’’, 19’53’’ Ambrosio, 17’02’’ Compagno.

FORTE DEI MARMI – Una brutta domenica al Forte. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation resiste un tempo aggrappandosi alla rete del capitano Davide Borsi che per qualche minuto ha tenuto in parità il confronto con un bellissimo gol in diagonale ma poi cede di schianto contro la formazione probabilmente più attrezzata del campionato di serie A1 che sta volando al vertice della classifica. Troppo forte... il Forte dei Marmi per essere fermato e i sarzanesi ci hanno provato nel primo tempo andandosi a riprendere la parità al minuto 5’45’’ con Borsi che ha fissato il momentaneo 1 a 1 dopo il vantaggio versiliese siglato dal grande Pedro Gil. Al 16’07’’ Compagno ha portato in vantaggio la formazione di Alessandro Bertolucci, uno degli ex della sfida. E proprio un altro indimenticato giocatore rossonero Chicco Rossi in avvio di ripresa, dopo neppure un minuto, ha infilato il 3-1. Ultimo acuto sarzanese al 12’28’’ di Garcia bravo a sfruttare il tiro diretto infilando il 3-2. Poi il buio nel quale il Forte dei Marmi ha però trovato altre reti chiudendo 7-2.

Gli altri risultati della decima giornata di serie A1: Giovinazzo-Vercelli 8-8, Valdagno-Breganze 8-4, Follonica-Monza 6-4, Trissino-Sandrigo 7-2, Bassano-Montebello 4-5. Mercoledì Grosseto-Lodi.

Classifica: Forte dei Marmi punti 27, Trissino 24, Follonica 22, Grosseto 19, Lodi, Valdagno 17, Hockey Sarzana Gamma Innovation 16, Bassano, Montebello 12, Sandrigo 10, Monza 8, Vercelli 5, Giovinazzo 4, Breganze 3.

m.m.