Hockey Serie A1. Roller, sfida salvezza. C’è di nuovo Breganze

Ancora il VenetaLab Breganze. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, infatti, sabato (ore 20.45, PalaFerrarin) affronta nuovamente il quintetto vicentino una settimana dopo il precedente confronto. Quest’ultimo, valido per la giornata conclusiva della stagione regolare e disputato al PalaBiassono, è terminato 3 a 3. I padroni di casa, reduci da 8 sconfitte consecutive in campionato, hanno solo accarezzato l’idea di un ritorno al successo. L’Hrcm è stato pure in vantaggio per 2 a 0 e per 3 a 2, ma alla fine si è ritrovato tra le mani un deludente pareggino. Monza, Breganze e Giovinazzo, le tre partecipanti ai playout, da sabato incominceranno così una specie di mini torneo articolato in sei giornate. L’ultima classificata finirà in A2. L’altra compagine retrocessa è il Vercelli, ritiratosi a metà campionato. Le tre pericolanti ripartiranno dalla metà dei punti ottenuto durante le 26 giornate della stagione regolare. Monza è prima a quota 11, seguita da Breganze (9) e Giovinazzo (8).

Le marcature biancorossazzurre con il Breganze sono state tutte argentine: le hanno realizzate Francisco Bielsa (doppietta) e Julian Tamborindegui. "Sul 2 a 0 - ammette Bielsa, alla prima stagione in Italia - ho pensato che questa volta saremmo finalmente riusciti a vincere. Ma non dobbiamo recriminare. Ci sono state squadre come Montebello, Sandrigo e Bassano che hanno reso più di noi". "Ora - sottolinea il capitano Matteo Galimberti - l’obiettivo è la salvezza. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi, che ci seguono sempre con passione". Lobos e Bagaj, i gruppi del tifo organizzato dell’Hrcm, sosterranno la squadra anche nella sfida esterna di sabato sera. "Le partite dei playout - spiega il portiere Pippo Fongaro - sono sempre brutte e difficili".