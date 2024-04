Hockey serie A1, stasera in trasferta gara-1 dei quarti di finale. Sarzana inizia l’avventura nei playoff scudetto. Il primo ostacolo è Lodi. "Avversario difficile»

Inizia l’avventura dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nei quarti di finale dei playoff scudetto del campionato di serie A1. Sarà un martedì difficile per i rossoneri attesi dagli Amatori Wasken Lodi che poi saranno ospiti a Sarzana sabato e, in caso di terza gara, ancora al ’Vecchio Mercato’ martedì 30 aprile. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation troverà ancora come avversario la formazione lombarda che già ha eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia, vincendo la gara secca disputata al palazzetto di piazza Terzi. La formazione lombarda diretta dal tecnico Pierluigi Bresciani, al termine della stagione regolare è arrivata alle spalle dei rossoneri anche se negli scontri diretti in campionato e Coppa Italia si è sempre rivelata un ostacolo insidiosissimo. La posizione di vantaggio nel piazzamento della stagione regolare e la chance di poter avere due eventuali confronti casalinghi, dovrà essere sfruttata al meglio dal Sarzana per proseguire la corsa e migliorare la stagione rossonera che si è conclusa con il record dei punti conquistati e il quarto posto. Di certo brucia la delusione in Ws Europa Cup terminata in semifinale contro l’Igualada poi diventata campione grazie alla vittoria nella finalissima contro il Follonica. "Sappiamo – spiega il presidente sarzanese Maurizio Corona – che sarà tremendamente difficile e ci vorranno concentrazione e spirito di sacrificio contro una squadra che gioca un buonissimo hockey e che ha qualità importanti. Sarà un quarto di finale molto complicato, ne siamo coscienti. Noi li affrontiamo con la consapevolezza che è un crocevia importante se vogliamo provare a sognare".

Dimenticare la Spagna e riprendere il ritmo che ha caratterizzato la parte finale della stagione. "Una trasferta europea negativa – conferma il tecnico Paolo De Rinaldis – quindi il quarto di finale arriva a proposito perchè in questi casi si vedono i giocatori che hanno la voglia, le qualità, l’atteggiamento e le caratteristiche per poter ripartire sull’onda di quello che è stato fatto comunque per tutto l’anno. Abbiamo avuto qualche difficoltà durante le sedute d’allenamento per qualche acciacco, però i ragazzi stanno rientrando nel clima partita". Si gioca stasera al ’PalaCastellotti’ di Lodi alle 20.45 arbitrano Marco Rondina di Vercelli e Louis Antony Hyde di Breganze.

