Hockey Serie A2. Disfatta Roller, Correggio fa pari con Bassano

L’ex capolista Roller Scandiano non sa più vincere, la Bdl Minimotor Correggio, neppure. Ma se il pareggio per 3 a 3 ottenuto da Correggio contro un Bassano che è pari in classifica e dunque può avere valori similari, può essere considerato un risultato discreto, la sconfitta di Scandiano 4 a 0 a Sandrigo, contro l’ultima in classifica che non aveva mai vinto sino ad ora, è una vera e proprio disfatta. Partiamo da qui, per dire che il Roller non ha assorbito la sconfitta patita in casa dal Thiene e contro il Sandrigo non trova mai il bandolo del gioco. Subisce gol dopo 4 minuti, poi 6, 11 e 15 e a quel punto la partita, già sul 4 a 0, è di fatto finita. Bravo il portiere locale Merlo, davvero poco bravi i rossoblù che hanno iniziato con Vecchi tra i pali, Nicolò Busani, Roca, Barbieri e Fontanesi; poi Deinite, Ganassi e Cinquini, a referto Riccardo Busani e Raveggi.

La Bdl fatica tanto, va sotto dopo 5 minuti, pareggia alll’11’ con Amatulli, per passare con Casari in chiusura di primo tempo. Poi il pareggio bassanese sul 2 a 2, il 3 a 2 di Menendez all’8’ e il pareggio vicentino quasi immediato.

Mister Granell ha portato a referto Salines, Menendez, Righi, Caroli, Casari; Amatulli, Manuele Pedroni, Holban, Giannotti e Giorgia Teli.

Classifica: Novara 22, Thiene e Scandiano 21, Breganze 16, Bassano, Correggio e Modena 15, Montecchio 14, Seregno 8, Sandrigo 4. Modena e Breganze una gara in meno.