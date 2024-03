Hockey serie A2. Follonica troppo forte. Prato deve arrendersi

Nel recupero dell’ottava giornata del campionato di serie A2, l’Hockey Prato esce sconfitto 10-5 contro il Follonica nella gara giocata al PalaRogai. La squadra ospite si conferma ostica e con questi tre punti aggancia il terzo posto in classifica. La formazione pratese ha facilitato il compito agli ospiti subendo cinque gol nei primi sei minuti di gara che hanno indirizzato la sfida. Poi è arrivata la reazione pratese con tre marcature che hanno portato a ridurre il passivo con il 3-6 all’intervallo. Nella ripresa i padroni di casa si gettano in avanti accorciando a meno due. La partita diventa combattuta e solo nel finale il Follonica allunga fino al 10-5 finale. Entrando in cronaca, partenza sprint del Follonica con Cubeddu protagonista con un poker di reti insieme a quelle di Polverini e Margheriti. Al 12’ il punteggio è di 6-0 per gli ospiti con un Prato che è rimasto negli spogliatoi. Bernardini fa ruotare in pista tutti gli effettivi e nell’arco di tre minuti con la doppietta di Santoro e il rigore di Baldesi torna in partita. A inizio ripresa Baldesi ruba pallina e realizza il quarto gol. Il Prato si getta in avanti ma al 6’ Maggi porta il punteggio sul 7-4. Il Follonica allunga con il quinto gol di Cabiddu e arrotonda il punteggio con Maggi e Margheriti. Il Prato ci prova fino alla fine e Barbani trasforma un tiro diretto per il 10-5 finale.