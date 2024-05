Hockey Serie A2. Il Prato vince di misura a Follonica. Finale positivo per i biancazzurri

Vittoria di misura per l’Hockey Prato che nella penultima giornata di serie A2 espugna per 5-4 la pista di Follonica. La squadra di Bernardini che aveva già raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo, conquista altre tre punti che la fanno salire al sesto posto. Non sono bastate ai padroni di casa le quattro marcature firmate dal bomber Cabiddu al cospetto di un Prato (assente Barbani) che nel secondo tempo ha piazzato l’allungo decisivo portando in fondo la vittoria. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa replica Mugnai e poi Poli su assist di Santoro firma il vantaggio (1-2) pratese ma il solito Cabiddu con un tiro dalla distanza realizza il 2-2. Nella ripresa botta e risposta con la combinazione tra Baldesi e Santoro che riporta avanti la squadra pratese ma arriva il 3-3 dei padroni di casa. Prato micidiale in contropiede con Baldesi che serve pallina per la deviazione vincente di Santoro. Poi è il bomber biancazzurro Baldesi che finalizza un contropiede firmando il 3-5. Il Follonica a due minuti dalla fine insacca il 4-5.