Hockey serie A2. In parità l’ultimo derby stagionale. Il Cgc Viareggio resta imbattuto

Cgc Viareggio

3

rotellistica camaiore

3

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), D’Anna, Palla, Raffaelli A., Rosi, Muglia, Puccinelli, Balistreri, Falaschi. All.: Biancucci.

ROTELLISTICA: Bandieri (Paoli), Raffaelli M., Brunelli E., Mattugini N., Pardini, Alonso, Ninci, Tirinnanzi, Bellè. All.: Orlandi.

Arbitro: Moretti di Follonica.

Marcatori: Pardini 0’56“; D’Anna 15’23“; Pardini 15’48“ e 22’10“ del primo tempo. Raffaelli A. 15’51“; D’Anna 16’44“ del secondo tempo.

Note: pubblico 500 circa. Osservato 1’ di silenzio in memoria di Carlo Pistoia, storico tifoso bianconero. Espulsi: Muglia definitivo.

VIAREGGIO – Nell‘ultima giornata del campionato di serie A2 girone B il Cgc Viareggio, già da tempo promosso in serie A1, chiude imbattuto pareggiando (3-3, p.t. 1-3) come all‘andata il derby con la Rotellistica Camaiore. Biancucci recupera Puccinelli, mentre Orlandi deve fare a meno di Maremmani. Ospiti in vantaggio dopo meno di 1‘ grazie a Matteo Pardini. Dopo un palo di D‘Anna (11‘) arriva il pareggio dello stesso D‘Anna al 15‘ con deviazione di Ninci. Passano pochi secondi e Pardini riporta avanti gli ospiti. Al 21‘ viene espulso definitivamente Muglia a gioco fermo, in inferiorità numerica Bandieri para un rigore a Raffaelli e subito dopo lo scatenato Pardini segna ancora (22‘). Camaiore avanti al riposo per 3-1.

Senza Muglia la ripresa è in salita per i bianconeri che però caparbiamente pervengono al meritato pareggio dopo metà tempo, grazie alla punizione dal limite di Alex Raffaelli (15‘) e al tiro da fuori di D‘Anna (16‘). A fine partita festeggiamenti per il capitano bluamaranto Emiliano Brunelli, ex Cgc, che ha concluso la propria carriera agonistica. Completava l‘ultima giornata Prato-Sarzana 7-3.

Classifica finale: Cgc 50; Matera 38; Pumas 35; Camaiore 31; Follonica 29; Prato 22; Castiglione 18; Forte 15; Salerno 12; Sarzana 11. Cgc promosso in serie A1, Sarzana retrocesso in B. Nei play out di A1 il Giovinazzo batte (5-3) il Monza e si salva; retrocede il Breganze di Roberto Crudeli.

G.A.