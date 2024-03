Hockey serie A2. L’Hockey Prato sfida il Versilia. In palio punti d’oro per la salvezza

Dopo la sconfitta al PalaRogai al cospetto del Versilia HockeyForte, l’Hockey Prato cerca riscatto sulla pista del Decom Roller Matera. I biancazzurri giocano questa sera alle ore 19. Il Rizzo Costruzioni ha un match almeno sulla carta in salita perché affrontano la quarta forza del torneo, a quota 16 punti assieme al Follonica Hockey. Di fatto i padroni di casa hanno sei punti in più dei lanieri, cioè due vittorie in più in questo primo scorcio di stagione del campionato di serie A2 di hockey su pista. La truppa di coach Bernardini comunque non parte già sconfitta. I biancazzurri hanno dimostrato più volte in questa stagione di potersela giocare con tutte le rivali, comprese quelle dell’alta classifica. Anzi, a volta i passaggi a vuoto sono arrivati proprio contro le cosiddette ‘piccole’.

Fare punti per lo Startit stasera sarebbe fondamentale in ottica salvezza: vincendo si inizierebbe a guardare la parte alta della classifica, allontanando in maniera significativa la truppa che lotta per restare nella seconda serie nazionale. In contemporanea si giocheranno anche Versilia HockeyForte - Gamma Innovation Sarzana e Blue Factor Castiglione - Follonica Hockey. A seguire in pista Rotellistica Camaiore - Campolongo Salerno, e Cgc Viareggio - Pumas Viareggio.