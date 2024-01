Hockey serie B: Amatori sconfitta a Modena. La strada si fa in salita, in vista c’è Mirandola

Altra sconfitta per l’Amatori Hockey pattini a rotelle Pesaro (serie B) a Modena: finisce 4-2. Locali subito in vantaggio con un’autorete e sul 2-0 per una distrazione difensiva ospite e reazione tardiva. "Sapevamo che il campo di Modena sarebbe stato difficile – commenta il diesse Attilio Benoffi – ed il primo tempo non favorevole negli episodi per noi ha sbilanciato la gara, mentre la seconda frazione è stata più in equilibrio. Il campionato è appena cominciato". La prossima trasferta per i pesaresi è sulla carta molto impegnativa. Sabato 3 febbraio si va nella tana della capolista Mirandola, la squadra favorita del girone. E’ dunque una giornata, la terza, molto dura per i biancorossi.

Risultati della 2ª giornata di campionato: Scandianese-Cremona 6-3, Modena-Pesaro 4-2, Correggio-Mirandola 4-4.

La classifica: Mirandola e Correggio 4 punti, Scandianese, Modena e Cremona 3 punti, Pesaro 0 punti.

Il prossimo turno si gioca sabato 3 febbraio: Mirandola-Pesaro Scandianese-Modena Cremona-Correggio.

b.t.