HOCKEY SERIE B INLINE. Warpigs, ancora una sfida contro la corazzata Vicenza

Si torna in campo nella serie B di hockey in linea e il programma della 15ª giornata offre lo scontro fra le prime due della classe. Vicenza, saldamente al comando, ospita infatti la seconda, la Libertas Forlì (distante comunque ben 12 punti) nel remake della fresca finale di Coppa Italia vinta dai veneti. Sarà un incontro veramente difficile quello che aspetta i Warpigs alle 18: "Pensare di portare via punti da lì è una vera e propria utopia – dicono da via Ribolle –, considerando anche alcune importanti assenze tra le fila dei nostri ragazzi. Senz’altro, come sempre, cercheremo di fare la nostra dignitosa presentazione contro una squadra di un altro livello, che potrebbe tranquillamente competere con le prime della serie A. Sarà sicuramente un match che porterà tanta esperienza ai nostri e quindi, in ogni caso, da vedere sotto un ottica positiva: è sempre bello potersi confrontare con campioni". L’altra partita sarà il derby laziale tra i Mammuth Roma e Civitavecchia.

e. ma.