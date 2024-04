Hockey serie B. L’Amatori sfiora la vittoria a Modena

L’Amatori Hockey conquista il primo punto in classifica della stagione. I biancorossi infatti hanno ottenuto un pareggio per 4 a 4 con Modena.

I pesaresi dunque trovano il primo punto in campionato dopo esserci arrivati vicini più volte, in una stagione magra di soddisfazioni fino ad ora. A Modena l’Amatori Pesaro ha concluso in vantaggio 2-1 nel primo tempo, grazie ad una doppietta di Edgar Barberi Edgar su rigore. Nella ripresa i pesaresi allungano sul 3-1 con Nicholas Ridolfi, con gli emiliani che accorciano immediatamente le distanze. Alcune parate di Giraldo e il 4-2 di Tony Barberi sembrano decisivi per il match, ma Modena, in un finale convulso dove succede un po’ di tutto, ha la forza di recuperare e pareggiare la gara sul 4-4. Un po’ di amarezza tra i marchigiani per una vittoria solo sfiorata. Prossimo impegno, che è anche l’ultima gara del campionato, sarà in casa contro la Scandianese. L’appuntamento è sabato al Palaborgo di Borgo Santa Maria è per alle 18.30.

b. t.