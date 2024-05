Hockey: Serie B. Spv e Forte dei Marmi conquistano le finali Conclusa la prima fase del campionato di Serie B (girone D) in Versilia, con Castiglione, Spv Viareggio e Forte dei Marmi qualificate alle finali per la promozione in A2. Nel campionato femminile, il Forte dei Marmi si qualifica per i play off scudetto.