Hockey serie B. Warpigs, finale in palio tra oggi e domani

Stasera alle 20.30 la Libertas Hockey Forlì scenderà in campo a Viareggio per gara2 della semifinale playoff. Dopo la netta vittoria in via Ribolle in gara1 (9-1 a favore dei Warpigs), i ragazzi di coach Rizzoli cercheranno di portare a casa anche questo match, pur consci ovviamente che in trasferta sarà più difficile. "Servirà sicuramente una prestazione esemplare, con meno errori possibili, e con l’obiettivo ben focalizzato – dicono dalla società biancazzurra –. Una nuova sfida da affrontare con testa e cuore". L’eventuale ‘bella’ già domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 17.30, di nuovo al pattinodromo di via Ribolle.

L’altra semifinale vede di fronte Vicenza e Civitavecchia (serie sull’1-0 per i veneti).

e. ma.