"Hockey su pista A1: Forte dei Marmi trionfa in classifica, Igualada vince la Wse Cup" Nell'ultima giornata di A1 di hockey su pista, Trissino-Bassano 4-2 e Valdagno-Lodi 5–5 non influenzano la classifica. Forte dei Marmi vince con 67 punti, seguito da Trissino. Igualada vince la Wse Cup battendo Follonica in finale.