Hockey su pista. Ambrosio stecca d’oro. E miglior assistman

Ecco alcune statistiche molto interessanti che riguardano la regular season di serie A1 rilevate direttamente dalla Fisr. Federico Ambrosio (Forte dei Marmi) ha vinto la Stecca d’Oro di capocannoniere con 47 reti, seguito da Giulio Cocco (Trissino) 38 e Davide Banini (Follonioca) 33. Per Ambrosio è la terza vittoria, in crescendo, dopo quelle del 2019 (40 reti) e 2021 (44).

Giulio Cocco è invece il giocatore più completo, seguito da Davide Gavioli (Trissino) e Ambrosio. Stefano Zampoli (Trissino) è invece il portiere meno battuto della massima serie, seguito da Gnata (Forte) e Barozzi (Follonica). Pablo Najera (Lodi) ha il record di assist, ben 18, seguito da Rubio (Vercelli e Giovinazzo) a 17.

Ambrosio è invece in testa se si sommano reti e assist (56), davanti a Giulio Cocco (52). Infine, Joaquin Olmos (Sarzana) è stato il miglior under 23, davanti a Francesco Banini (Follonica). Restando fra gli under 23, miglior realizzatore è Giuliani (Valdagno) con 24 reti; miglior assist-man Borgo (Montebello) con 14. Qualche curiosità sui portieri: Català (Grosseto) è stato il migliore sui tiri diretti; Barozzi (Follonica) sui rigori.