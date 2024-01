Hockey su pista. Coppa Italia. Il quadro dei quarti (quasi) completo

Completati, anche se con il primo posto ancora in bilico fra Trissino e Forte, i quarti di finale di coppa Italia che si giocheranno di mercoledì in gara singola (in caso di parità: supplementari e rigori) sulla pista delle prime quattro classificate al termine della regular season. Se il Forte uscirà domani dalla pista di Monza (recupero della 12ma giornata) saranno i rossoblu la testa di serie numero uno. In caso di vittoria dei brianzoli sarebbe il Trissino a primeggiare. Il primo quarto, Follonica-Valdagno, si giocherà mercoledì 10 gennaio; 7 giorni dopo sarà la volta del Forte contro Grosseto o Montebello. Chiusura il 31 gennaio con Trissino-Montebello/Grosseto e Sarzana-Lodi. La final four della coppa di A1 si giocherà il 23 e 24 marzo in una sede per ospitare la quale si potrà avanzare la candidatura fino al 5 febbraio. In quella sede e date si assegneranno anche tutte le altre coppe. Nel trofeo di A2 le semifinali sono Modena-Matera e Roller Bassano-Cgc Viareggio.