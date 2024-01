Hockey su pista. I posticipi di A1 e la Wse. Forte giovedì in Spagna La 16a giornata di serie A1 di hockey si è conclusa con i posticipi di domenica. Il Forte è in testa alla classifica e si prepara per le prossime sfide in Champions e in campionato. I risultati dei ritorni degli ottavi di Wse Cup sono stati annunciati e i quarti di finale sono stati stabiliti.