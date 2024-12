Hockey su pista. Il Cgc spaventa Follonica. Ma non prende punti

follonica

1

cgc viareggio

0

FOLLONICA: Barozzi, Pagnini M., Pagnini F., Banini, Montigel, Thiel, Franchi. All. Silva.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Lombardi, Muglia, Rosi, Mura, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Franchi e Brambilla.

Marcatore: 24’ pt Pagnini M.

Note: ammonito Franchi.

FOLLONICA – Giocar bene e portare a casa punti, in ottica finale eight di Coppa Italia. Il Cgc Viareggio chiedeva questo dalla tradizionalmente ostica trasferta di Follonica. Promessa mantenuta solo in parte perché se il gioco c’è stato, quelli che non sono arrivati sono stati i punti. Follinica-Cgc è stata una partita equilibrata e il risultato finale, un calcistico 1-0, ne è la prova lampante. Uno 0-1 reso ancor più amaro perché giunto a 9 secondi appena dalla sirena di una prima frazione, sicuramente più animata di una ripresa più a freno tirato, molto equilibrata.

Prima frazione in cui il Follonica ha forse spinto maggiormente sull’acceleratore, ma anche il Cgc non se lo è fatto pregare. Gomez, solita ottima prestazione, respinge su Federico Pagnini, su Marco Pagnini, su Thiel e su Montigel, ma anche l’ex Leo Barozzi non è da meno. Con Rosi impegnato, come spesso gli fa fare Cupisti, in marcatura sugli attaccanti più pericolosi, il Cgc ci prova dalla distanza con Cinquini, ma è soprattutto Fede Mura a rendersi pericoloso. L’attaccante argentino ci prova, in serie, una prima, poi una seconda, una terza ed infine una quarta volta. Tutte conclusioni pericolose; conclusioni che però a quel ‘muro’ di Barozzi fanno solo il solletico. A 9 secondi dalla fine l’ingenuità che porta alla sconfitta. I bianconeri perdono una palla sanguinosa e Marco Pagnini, fra lo stupore generale, infila Gomez.

Nella ripresa, come detto, i ritmi calano. Il Follinica, reduce dalle fatiche di mercoledì, gestisce ed il Cgc, nonostante la grinta, non sfonda. Gomez evita il 2-0 respingendo il tiro diretto di Banini, poi a 80 secondi dalla fine Cupisti toglie Gomez per il quinto uomo (cosa non consentita dal regolamento) e così il Cgc si trova anche a dover subire un nuovo tiro libero. Gomez respinge, stavolta, su Thiel e negli ultimi 40 secondi, nonostante il tentativo di Mura, il pari non arriva.

Sergio Iacopetti