Hockey su pista. Pumas ko a Matera. Chiude al terzo posto

Si chiude con due sconfitte la doppia trasferta al sud della Pumas Farmaè Viareggio che termina il girone B di serie A2 al terzo posto, scavalcata dal Matera che vince lo scontro diretto dell’ultima giornata per 5–2 (p.t. 3-1). Il giorno prima per i viareggini di Mirko Bertolucci c’era stata la sconfitta di Salerno per 3-1 (2-0), con rete rossoverde di Carrieri. A Matera la squadra di casa, dopo lo svantaggio iniziale (rete di Giovanni Pesavento), ribaltava il punteggio nel primo tempo. A inizio ripresa ancora Giovanni Pesavento riduceva lo svantaggio prima dell’allungo decisivo dei lucani. Per la Pumas, nonostante le due sconfitte, il bilancio stagionale è indubbiamente positivo, considerato che i viareggini erano la formazione più giovane della categoria e non schieravano atleti stranieri.