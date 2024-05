Hockey su pista: rinviata a oggi alle 19 lo spareggio Sarzana-Lodi. Bertolucci carico in vista delle semifinali

Quella che comincerà sabato 4 maggio è per il Porsche Centre Forte dei Marmi la 13ma semifinale scudetto consecutiva, un numero che, unito ai nove titoli finora conquistati dal 2014 (4 scudetti 2 coppe Italia e 3 Supercoppe), conferma il sodalizio rossoblu fra le grandi di questo scorcio di terzo millennio. So questa sera si conoscerà il nome dell’avversario, perché la bella fra Sarzana e Lodi che si doveva giocare ieri sera, è stata rinviata alle 19 di oggi per problemi al pullman del Lodi.

Una semifinale, quella conquistata dai rossoblù, fortemente voluta e sofferta, per raggiungere la quale è stata necessaria l’ennesima prodezza di Pedro Gil a pochi secondi dalla fine dei supplementari. Un Forte meno brillante, ma che ha fatto leva su quella grinta che è nel DNA del suo allenatore, Alessandro Bertolucci. Perchè tanta sofferenza Alessandro?

"Non è stata senza dubbio la nostra migliore partita; abbiamo trovato un Bassano in palla, senza pressioni, più libero di testa, che ci ha messo in grossa difficoltà. Noi abbiamo fatto fatica a sviluppare il nostro gioco e Ricky (Gnata, ndr) ci ha tenuti in piedi nei momenti di difficoltà. Alla fine è venuto fuori il colpo del fuoriclasse che ha risolto la partita portandoci in semifinale. Sono contento per come è finita e perchè, nell’arco di una stagione, partite come questa comunque ci vogliono".

In salita fino alla fine: sempre a inseguire e con 2’ di inferiorità nell’ultimo supplementare. E poi?

"Nell’ultimo supplementare abbiamo dimostrato di avere quel carattere che ha caratterizzato tutta la nostra stagione. Un bravo ai ragazzi e complimenti al Bassano che ha fatto due partite importanti".

Che dire ancora di Pedro Gil?

"Pedro è un campione assoluto. A 44 anni ha qualcosa nelle vene che è difficile da trovare in quelli delle generazioni successive. Ha fatto qualcosa di eccezionale quando ormai molti non ci speravano più e pensavano già ai rigori".

G.A.