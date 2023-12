Hockey su pista serie A1. Il Forte dei Marmi è un rullo compressore. E vanno a segno tutti gli attaccanti

Contro un Sarzana che resta in partita fino oltre la metà della ripresa, il Porsche Centre Forte dei Marmi ottiene la nona vittoria consecutiva, un 7-2 che gli permette di mantenere primato e tre punti di margine sul Trissino con una partita in meno, che sarà recuperata domani a Vercelli a porte chiuse per inagibilità delle tribune della società piemontese. Questo il commento del direttore sportivo Mirko De Gerone: "Abbiamo disputato una grande partita anche perchè venivamo da una trasferta pesante anche dal punto di vista fisico come quella di Champions in Portogallo. Di fronte a una squadra tosta come il Sarzana in quello che è praticamente un derby, i ragazzi hanno messo cuore e determinazione con una crescita della squadra nel secondo tempo nel quale i valori dei singoli e del gruppo sono venuti fuori". E’ stata la partita degli attaccanti, con la tripletta di Ambrosio (sempre più capocannoniere della A1 con 25 reti), la doppietta di Compagno (9) e i singoli di Gil (9) e Rossi (2) per una squadra che ha miglior attacco (+55), miglior difesa (-15 come il Lodi) e una differenza reti di +40. Tempo per esultare però non ce n’è perchè arrivano due trasferte, domani quella di Vercelli e domenica quella di Trissino contro i campioni d’Italia: "A Vercelli – conclude il direttore sportivo rossoblu – come in ogni partita di questo campionato non c’è niente di scontato. Noi andiamo per imporre il nostro gioco, come facciamo sempre, e per conquistare i tre punti in modo da poter arrivare alla trasferta di Trissino, uno degli scontri diretti della stagione, con un vantaggio che ci permetta di giocare in modo più sciolto e liberi di testa". In effetti, conquistando i tre punti in Piemonte il Forte dei Marmi, oltre a incamerare la decima vittoria in altrettante partite, salirebbe a 30 punti, ben sei in più del Trissino. Un’eventuale sconfitta sulla pista veneta sarebbe quindi praticamente indolore per Gnata e soci che comunque, certamente, faranno di tutto per allungare la propria serie positiva.

G.A.