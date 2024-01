Hockey su pista serie A1. Il Forte dei Marmi si conferma capolista solitaria. Espugnato Giovinazzo con punteggio tennistico

giovinazzo

1

forte dei marmi

6

GIOVINAZZO: Belgiovine (Dangelico), Dilillo, Rubio, Mattugini C., Le Berre, De Bari, Clavel, Colamaria, Mezzina. All.: Marzella.

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Parolin di Vicenza e Di Domenico di Reggio Emilia.

Marcatori: Gil 0’27“ e 3’39“; Galbas 3’52“; Cinquini 11’28“; Mattugini 12’54“; Ambrosio 16’13“e 18’14“del secondo tempo.

Note: pub blico 500 circa. Espulso per 2’ Colamaria.

GIOVINAZZO – Il Forte espugna Giovinazzo con un tennistico 6-1 maturato nella ripresa, dopo che il primo tempo era finito 0-0. Versiliesi sempre solitari in testa alla classifica. Bertolucci ha la squadra al completo, mentre Marzella sostituisce Mura con Clavel. Iniziano forte i versiliesi, ma i padroni di casa, sospinti da un buon pubblico, cercano di rallentare il gioco, si chiudono bene davanti al portiere Belgiovine e operano di rimessa, come al 10’ quando colpiscono un palo con Colamaria. La partita la fa naturalmente il Forte dei Marmi che però a tratti non riesce a sviluppare un gioco sufficientemente veloce da mettere in difficoltà la retroguardia dei biancoverdi. Nei minuti finali i rossoblu spingono ancora di più ed è Belgiovine a tenere a galla i suoi con vari interventi soprattutto su tiri dalla distanza, come quelli di Compagno al 18’ e Ambrosio al 21’. Al 24’ la partita si scalda: prima un contestato rigore assegnato al Forte dei Marmi (e da ripetere) che Torner mette fuori, poi l’espulsione a gioco fermo di Colamaria che manda i rossoblu al riposo sullo 0-0 ma in superiorità numerica.

Bastano i primi 3’ della ripresa alla capolista per chiudere la partita. Dopo pochi secondi Gil sfrutta la superiorità numerica segnando da fuori. Al 3’ prima si ripete Gil, segnando con un tiro ravvicinato, poi sempre lo spagnolo serve a Galbas la pallina del 3-0. Forte padrone della pista che allunga con un tiro da fuori di Cinquini all’11’. Passa 1’ e Cosimo Mattugini segna con un bel tiro al volo dal limite. Il Giovinazzo prova a pressare, lasciando però ampi spazi di cui approfitta il capocannoniere della A1 Ambrosio (37 reti) che chiude i conti con una doppietta al 16’ e 18’ in cui finalizza veloci e micidiali ripartenze.

G.A.