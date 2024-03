Hockey su pista serie A1. Il primo Forte post terremoto-Bindi. Domani il big match col Trissino

La ventiquattresima giornata di serie A1 vive nell’attesa del big match di domani pomeriggio al Palaforte fra il Forte capolista e il Trissino campione d’Italia e primo inseguitore dei versiliesi. Un big match che arriva all’indomani del terremoto societario che ha scosso Forte dei Marmi con l’annunciato disimpegno dell’imprenditore Attilio Bindi che in tre anni ha assicurato il finanziamento della squadra. Come reagirà la squadra di fronte a questo annuncio? E’ questo il grosso interrogativo di domani, una sensazione di incertezza generale che grava sullo spogliatoio. Bertolucci, contro la sua ex squadra deve essere bravo a tenere fuori dal campo le questioni societarie e mantenere alta la concentrazione in vista di una partita così delicata per mille motivi.

La ventiquattresima giornata, iniziata mercoledì 13 con l’anticipo Follonica-Breganze 7-2, prosegue stasera con Giovinazzo-Montebello e Grosseto-Sandrigo e domani alle 18 Forte dei Marmi-Trissino e Bassano-Lodi. Mercoledì 20 chiusura con Sarzana-Monza. Dopodichè la A1 si ferma per due settimane: sabato 23 e domenica 24 per le finali delle coppe Italia al Palaforte; successivamente per la pausa di Pasqua con il centenario del torneo del Torneo delle Nazioni a Montreux a cui parteciperanno le migliori nazioni del mondo che si ritroveranno a Novara in settembre per il mondiale.

Giocata l’andata dei quarti Champions League (ritorno 11 aprile): Sporting-Barcellona 4-1, Trissino-Oliveirense 4-4, Barcelos-Benfica 4-2, Lodi-Porto 1-4. Stasera ritorno dei quarti di Wse Cup: Monza-Sarzana, Murches-Follonica, Braga-Voltregà, Valdagno-Igualada.