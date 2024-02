Hockey su pista serie A2. Camaiore in Maremma. Il testacoda del Cgc

Ottava e penultima giornata di andata di A2 divisa fra il pomeriggio di oggi (Castiglione-Rotellistica Camaiore) e quello di domani (Forte dei Marmi-Pumas Farmaè e Cgc Viareggio-Sarzana) sempre alle 18. Matera-Salerno si gioca mercoledì 28 e Prato-Follonica addirittura il 23 marzo. Salgono così a quattro le partite da recuperare.

Sulla pista di Castiglione la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi cerca un risultato utile dopo la sconfitta interna di sabato scorso contro il Matera, maturata nei minuti finali. I maremmani, superati nettamente dal Cgc sette giorni fa, in casa propria sono tuttavia sempre temibili e non devono essere sottovalutati.

Passando alle formazioni viareggine, sulla pista del Palaforte la Pumas di Mirko Bertolucci, dopo l’ampia vittoria interna di 7 giorni fa contro il Prato, punta a bissare il successo ottenuto in coppa (3-1). Di fronte la squadra di Roger Molina che, anche complice la bassa età media, alterna prove molto positive ad altre meno convincenti.

E’ infine oggettivamente favorito il Cgc Viareggio contro un Sarzana già sconfitto in coppa Italia per 15-3. Nonostante l’ultimo posto i liguri, reduci dalla sconfitta di misura (5-4) di Follonica, appaiono in crescita a livello di gioco. La squadra di Biancucci è comunque intenzionata a proseguire il proprio percorso netto, supportata dalle reti di Muglia, sempre più capocannoniere dell’intera A2 con 22 reti in 6 partite.

G.A.