Hockey su pista serie A2. Cgc e Rotellistica. In testa a braccetto

E’ iniziato in modo decisamente brillante il campionato di serie A2 per le formazioni locali. Se Cgc Viareggio e Rotellistica Camaiore guidano la classifica a punteggio pieno, il Forte dei Marmi è imbattuto e la Pumas, dopo il successo esterno della prima giornata si è arresa solo al favorito Cgc. Proprio la squadra di Raffaele Biancucci sta rispettando i pronostici, non tanto per le due vittorie, quanto per la solidità che ha evidenziato, nonostante l’assenza di Raffaelli, che dovrebbe riprendere gli allenamenti in questi giorni.

"Il bilancio di queste due partite – dice il tecnico – è positivo: con il Salerno abbiamo affrontato bene la loro zona e gestito la gara con intelligenza. Ancora meglio è andata con la Pumas, un avversario che ci ha sempre messo in difficoltà. Vincere sulla loro pista e nel modo in cui l’abbiamo fatto è decisamente positivo. La strada è ancora lunga e nell’hockey di oggi non bastano i valori tecnici per emergere. Non è facile vincere su nessuna pista". Soddisfatto della sua Rotellistica anche Alberto Orlandi: "Con il Sarzana venivamo dalle due sconfitte e dall’eliminazione di coppa e non era facile: bene il primo tempo, mentre nel secondo si sono rivisti alcuni errori già fatti in coppa. A Salerno ho visto la squadra migliorata e notato segnali positivi. Avanti così, cercando sempre di migliorarci". Note positive, come detto, anche per il Forte dei Marmi di Roger Molina che, dopo il pareggio interno con il Prato (che nella seconda giornata ha battuto il quotato Matera) è andato a vincere a Sarzana.

Per quanto riguarda la Pumas di Mirko Bertolucci, dopo il successo di Castiglione affrontare il Cgc senza Marchetti ed Elia Cardella non era facile. La squadra ha pagato caro un inizio incerto, ma ha ampi margini di miglioramento, soprattutto quando potrà essere al completo. Nella terza giornata Cgc in casa contro il Follonica, Camaiore e Pumas si affrontano al Pardini Sporting Centre e il Forte dei Marmi è di scena a Matera.

G.A.