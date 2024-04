Hockey su pista serie A2. Derby Pumas-Camaiore. Il Cgc va a Follonica

Torna dopo due settimane di pausa legate alle finali di coppa Italia e alla sosta pasquale, la serie A2 di hockey con la 12a giornata (terza di ritorno). S stasera è in programma (palestra ‘Dorando Pietri’ 20,45) il derby Pumas-Rotellistica Camaiore, domani alle 18 è la volta di Forte dei Marmi-Matera e Follonica-Cgc Viareggio. Completano il quadro Prato-Castiglione (oggi) e Sarzana-Salerno (domani).

In Pumas-Camaiore si confrontano le due principali inseguitrici del Cgc capolista, guidate da due tecnici che, da giocatori, hanno fatto la storia di questo sport, Mirko Bertolucci (Pumas) e Alberto Orlandi (Camaiore). All’andata la Pumas espugnò il Pardini Sporting Center (4-2), mentre in classifica i viareggini (terzi) inseguono i bluamaranto con 22 punti contro 25.

A Follonica, nonostante il divario di punti (28 a 18) e il 14-2 dell’andata, il Cgc di Raffaele Biancucci, reduce dal successo di coppa Italia, non può permettersi distrazioni contro la squadra di Polverini che sta crescendo e, avendo vinto il recupero di Prato (10-5) ha agganciato la Pumas al terzo posto.

Impegnativa la sfida interna del Forte di Molina contro un Matera che, pur discontinuo nel rendimento (pareggio 6-6 nel recupero di Sarzana) ha elementi di esperienza in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario. All’andata i lucani s’imposero per 10-5, ma i giovani rossoblu, dopo la sconfitta per 4-2 nel recupero di Salerno, puntano a capitalizzare il fattore-campo.

