Hockey su pista serie A2. Due derby di coppa

La seconda giornata di coppa Italia di A2 si gioca oggi alle 18: Pumas Viareggio-Rotellistica Camaiore (palestra Dorando Pietri) e Forte dei Marmi-Cgc Viareggio (Palaforte). Riposa il Sarzana. Dopo la sconfitta contro il Cgc, la Pumas di Mirko Bertolucci cerca il riscatto contro una Rotellistica Camaiore che, travolgendo il Sarzana, ha già fatto capire di voler recitare un ruolo da protagonista anche in coppa. La formazione di Alberto Orlandi può contare su elementi che hanno già alle spalle vari campionati di A1, come gli ex Forte dei Marmi Maremmani e Niccolò Mattugini: "Abbiamo cominciato bene – dice Orlandi - con una vittoria netta e convincente. I ragazzi che hanno applicato quanto avevamo studiato. Con la Pumas c’è l’incognita della pista del Varignano sulla quale si gioca un altro tipo di hockey. Loro poi sono una squadra giovane e molto valida: sarà una battaglia". La Pumas, che resta una delle formazioni più giovani dell’intera serie A2, ha fatto vedere buone cose contro un avversario di grande esperienza come il Cgc e cercherà di far fruttare il fattore-campo.

Sulla carta abbastanza agevole il compito per il Cgc Viareggio. La squadra di Biancucci si è già espressa su buoni livelli mandando in rete ben cinque elementi con le doppiette di Muglia e D’Anna (due elementi che sono un lusso per la serie cadetta) che hanno fatto la differenza. Per quanto riguarda i rossoblu di Roger Molina, al primo impegno stagionale, si presenta parzialmente rinnovata, con elementi più esperti, come il portiere Bertozzi, Maggi e Ballestero, e un gruppo di giovani che potrebbero anche essere impiegati in A1. Il ruolo dei rossoblu di A2, così come del Sarzana, è infatti diverso da quello delle altre squadre, mirando a far crescere giovani da inserire gradualmente nella serie maggiore.

Iniziata anche la coppa di B (girone F): Cgc-Forte 4-10; domenica Camaiore-Spv.

G.A.