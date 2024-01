Hockey su pista serie A2. Il Cgc espugna Prato. La Pumas resta in scia

Nella quarta giornata del girone B di serie A2 vincono il Cgc Viareggio (6-4 a Prato) e la Pumas Farmaè (5-3 al Salerno) che restano ai primi due posti in classifica. Oggi alle 18 Forte dei Marmi-Castiglione e Follonica-Rotellistica Camaiore; domani 20,45 Sarzana-Matera.

Contro un Prato molto attento in difesa, la squadra di Raffaele Biancucci centra il poker di vittorie e prosegue a punteggio pieno. Sblocca subito Muglia, poi, dopo l’1-1 dei lanieri Rosi e Puccinelli allungano (15’ e 18’) prima che il Prato accorci al 23’ su rigore. La ripresa inizia con il 3-3 del Prato a cui replicano al 5’ Muglia e Puccinelli su tiro diretto. Dopo la quarta rete dei padroni di casa è il rientrante Raffaelli a chiudere i conti al 15’. Da segnalare le espulsioni di Capuano e Rosi e tre tiri piazzati (2 dei padroni di casa) tutti trasformati.

Terza vittoria per la Pumas Farmaè Viareggio contro un Salerno che non impensierisce più di tanto viareggini, in vantaggio con Mirko Bertolucci, all’esordio in campionato per ovviare alle assenze di Marchetti e Elia Cardella. Raddoppia Michele Pesavento (15’) e accorciano gli ospiti nel finale su tiro diretto. Nella ripresa allungano prima Pesavento (1’) e Poletti (9’) poi Carrieri (11’), ma i campani restano in scia. Espulsi Michele Pesavento e Carrieri; tre tiri piazzati, 2 per gli ospiti di cui 1 realizzato.

Serie A1 (17ma): Follonica-Grosseto 5-3, Valdagno-Bassano 5-2, Monza-Sandrigo 8-4, Vercelli-Montebello 0-10.

G.A.