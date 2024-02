Hockey su pista serie A2: in casa anche Pumas e Rotellistica. Nel derby con il Forte, il Cgc punta a proseguire in testa a punteggio pieno

Il quinto turno del girone B di serie A2 di hockey su pista propone stasera ben tre partite interne per le formazioni locali: alle 20,45 si giocano Pumas Farmaè-Sarzana (palestra ‘Dorando Pietri’) e Rotellistica Camaiore-Prato (Pardini Sporting Center); alle 21,30 al Palabarsacchi si disputa il derby Cgc Viareggio-Forte dei Marmi. Completano il programma Castiglione-Matera e Salerno-Follonica.

Ospitando il Forte dei Marmi di Roger Molina, reduce dalla sconfitta interna con il Castiglione, il Cgc Viareggio punta a proseguire a punteggio pieno, pur consapevole delle insidie che certe partite possono riservare. In coppa Italia la squadra di Biancucci aveva colto due successi (3-2 esterno e 6-1 casalingo) che confermano sia il valore del gruppo viareggino, sia anche la necessità di non sottovalutare nessun avversario.

La Pumas Farmaè di Mirko Bertolucci vuole sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo per centrare la quarta vittoria su cinque partite disputate e consolidare una seconda posizione di prestigio. I liguri di Sergio Festa, sconfitti in coppa Italia (8-0 e 6-3) non sembrano partire con i favori del pronostico.

Anche la Rotellistica di Orlandi, dopo la bella vittoria di Follonica, vuole sfruttare il fattore-campo per portare a casa tre punti importanti per morale e classifica e scalare altre posizioni di classifica. Attenzione a non sottovalutare un Prato che ha tenuto a lungo testa alla capolista Cgc Viareggio.

Serie B girone D, 3a: Grosseto-Prato 12-0, Camaiore-Forte 5-6, Cgc-Spv 0-18.

Classifica: Spv, Grosseto e Forte 6; Castiglione e Cgc 3; Camaiore e Prato 0. 4a: Forte-Cgc, Spv-Grosseto, Castiglione-Prato; riposa Camaiore.

G.A.