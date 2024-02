Hockey su pista serie A2: la Pumas aggancia il secondo posto. Cade la Rotellistica, Cgc resta in testa da solo

Due vittorie e una sconfitta per le formazioni locali nella settima giornata del girone B del campionato di serie A2 di hockey su pista. Cgc Viareggio (9-1 al Castiglione) e Pumas Farmaè (7-0 al Prato) sfruttano al meglio il fattore-campo, cosa che non riesce alla Rotellistica Camaiore, battuta sulla pista amica dal temibile Matera (3-1). Rinviata Salerno-Forte dei Marmi.

Cgc-Castiglione 9-1

Non lascia scampo al malcapitato Castiglione il Cgc Viareggio che ipoteca i tre punti nel primo tempo (4-0). Approfittando della sconfitta della Rotellistica Camaiore, i bianconeri si ritrovano da soli in testa alla classifica del girone B di serie A2 a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulla Rotellistica stessa raggiunta al secondo posto dalla Pumas. La goleada del Cgc viene aperta dalla doppietta di Puccinelli al 3’ e 4’, seguita da quella di Muglia. Nella ripresa D’Anna e un’altra doppietta di Muglia (22 reti in 6 partite per lui) allungano. Nel finale Rosi e Balistreri firmano le ultime reti della formazione di Biancucci, prima del gol della bandiera di Luigi Brunelli.

Pumas-Prato 7-0

Anche la larga vittoria della Pumas di Mirko Bertolucci inizia nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Poletti (1’) e Carrieri (6’ e 8’). Gli stessi Carrieri (4’ e 5’) e Poletti (sempre 5’), migliori realizzatori con 7 centri ciascuno, operano l’allungo decisivo a inizio ripresa. Ultima rete di Michele Pesavento.

Camaiore-Matera 1-3

Matura nel finale la sconfitta del Camaiore. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Niccolò Mattugini replica (17’) a Piozzini (10’). Fatale ai bluamaranto il 22’ in cui i lucani segnano con Piozzini e Bigatti.

Classifica: Cgc 18; Pumas e Camaiore 15; Matera 12; Follonica 9; Prato 7; Castiglione 6; Forte 4; Salerno e Sarzana 3. Da recuperare 4 partite.

Wse Cup, andata quarti : Voltregà-Braga 8-3, Igualada-Valdagno 2-1, Follonica-Murches 3-3, Sarzana-Monza 8-1. Ritorno il 16 marzo.

G.A.