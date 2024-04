Hockey su pista: stasera gara di andata dei quarti di finale dei playoff. Forte a Bassano, si comincia a fare sul serio

Al via stasera i quarti di finale dei play off scudetto con il Porsche Centre Forte dei Marmi impegnato a Bassano. Gara due e eventuale gara tre si giocheranno al Palaforte rispettivamente sabato 27 e martedì 30. I vicentini, che avevano chiuso la regular season al nono posto, hanno eliminato il Montebello (7-1 e 6-7: 13-8 il totale) senza incontrare grossi problemi.

La formazione allenata da Roberto Zonta, subentrato a torneo iniziato allo spagnolo Viterbo, ha chiuso la regular season in crescendo e non si preannuncia avversario agevole per la squadra di Alessandro Bertolucci (dato proprio sulla panchina vicentina nel prossimo torneo) che anche in regular season aveva faticato a superare i giallorossi (3-2 al Palaforte all’andata e 4-4 a Ca’ Dolfin al ritorno). Si tratta di un complesso solido che punta sul portiere angolano-portoghese Veludo, sui difensori Nicolas Barbieri e Amato, sui portoghesi Ivo Silva e Guimaraes e su vari veneti interessanti come il nazionale Pozzato, Guido Sgaria e Baggio. Un complesso che, se effettivamente non ha il potenziale dei rossoblu, ha dimostrato sovente di valere di più del piazzamento ottenuto nella prima fare e che, non avendo nulla da perdere, giocherà con la testa libera.

Dal canto suo Gnata e compagni puntano a conquistare l’intera posta già stasera per poi giocarsi la qualificazione in casa senza dover ricorrere a gara tre. La squadra dovrebbe essere al completo e ha sfruttato la settimana di pausa per affinare schemi e preparazione in vista di sfide mai facili da decifrare e in cui, come sempre, non è previsto il, pareggio: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si passerà ai supplementari e, se necessario, ai rigori.

I quarti dei play off si giocano oggi e domani. Stasera in pista anche Lodi-Sarzana; domani Sandrigo (che ha sorprendentemente eliminato il Valdagno con il punteggio complessivo di 8-5: 2-3 e 6-2)-Trissino e Grosseto-Follonica.

G.A.