Hockey su pista. Torneo di Montreux. L’Italia è quarta

L’edizione del centenario della Coppa delle Nazioni di Montreux in Svizzera (tornata quest’anno dopo un lungo stop imposto dal covid) va all’Argentina che in finale ha battuto il Portogallo per 5-2. Quarto posto per l’Italia di Alessandro Bertolucci sconfitta due volte ai rigori. Nel girone eliminatorio secondo posto per gli azzurri grazie alle vittorie con Montreux (8-1) e Angola (5-3), prima della sconfitta (1-3) con l’Argentina. In semifinale e finale per il terzo posto sconfitte ai rigori con Portogallo (3-2 a oltranza) e Francia (7-6). Positiva, in prospettiva del mondiale di Novara di settembre, la prestazione di un’Italia sperimentale, in cui si segnalano le reti dei versiliesi Antonioni (Lodi, 4), Alessandro Verona (Sporting, 3) e del rossoblu Compagno 1. Classifica finale: Argentina, Portogallo, Francia, Italia, Spagna, Angola, Svizzera, Montreux.