Hockey su pista. Trissino già in semifinale come il Forte dei Marmi

Dopo Forte dei Marmi, il Trissino è la seconda semifinalista dei play off scudetto; mentre Follonica e Grosseto vanno a gara tre mercoledì 1 maggio. E martedì sera il Forte conoscerà anche il nome della sua avversaria in semifinale che sarà la vincente fra Lodi e Sarzana. La serie inizierà sabato prossimo con la prima gara in trasferta per il Forte.

Il Trissino si ripete in casa imponendosi per 5–2 (p.t. 3-1) con reti di Davide Gavioli, Pinto e Gioele Piccoli; di Poletto, Ardit quelle del Sandrigo. Il Grosseto espugna ai supplementari il Capannino: 1-2 (pt. 1-0; s.t. 1-1). Dopo il botta e risposta fra Davide Banini e Saavedra, nei supplementari rete decisiva di Franchi. Domani si gioca gara tre fra Sarzana e Lodi; la vincente sfiderà il Forte dei Marmi a partire da sabato 4. In Europa, il Vila Sana vince la Champions League femminile battendo ai rigori (9-8) il Fraga in una final four tutta spagnola.