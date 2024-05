Hockey su pista: under 11 e 15. Camaiore e Pumas a caccia dei titoli nazionali. La meglio gioventù si sfida al Pardini Center

Comincia con le categorie Under 11 (al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore) e 15 (a Castiglione della Pescaia) la serie di fine settimana dedicati alle finali nazionali giovanili di hockey che metteranno di fronte le 60 migliori squadre giovanili italiane, 10 per categoria. In questa prima tornata si gioca da domani a domenica con due formazioni locali impegnate: la Rotellistica Camaiore under 11 (nella foto in alto), allenata da Niccolò Mattugini, e la Pumas under 15 di Mirko Bertolucci (nella foto sopra). Dopo i gironi eliminatori, sabato e domenica ci sarà la fase finale a eliminazione diretta con assegnazione di scudetto (fra le prime 3 di ciascun girone) e coppa Fisr, già coppa Italia (le restanti 4).

Under 11. Girone A: Sandrigo, Correggio, Grosseto, Seregno, Pesaro. B: Trissino, R.Bassano, Follonica, Camaiore, Valdagno. Giovedì si gioca dalle 9 alle 20,30; venerdì 10-20; sabato 9,30-20,30; domenica dalle 9 con finale alle 18. Per la Rotellistica esordio giovedì alle 11,30 contro il Bassano; alle 17,45 Camaiore-Follonica. Venerdì 24 ore 11,15 Camaiore-Trissino e alle 17,30 Camaiore-Valdagno.

Under 15. Girone A: Sandrigo, Giovinazzo, Seregno, Novara, Pumas. B: Trissino, Castiglione, Scandiano, R.Bassano, Correggio. Giovedì la Pumas affronterà Seregno (ore 9) e Sandrigo (ore 14); venerdì Giovinazzo (ore 10) e Novara (ore 15).

Nel prossimo fine settimana, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, sarà la volta delle categorie under 13 (a Castiglione), senza formazioni locali, e della under 17 al Palabarsacchi, con Forte dei Marmi, Cgc e Spv Viareggio. Poi toccherà alla under 19 (6-9 giugno a Follonica con Forte e Pumas) e alla under 23 (13-16 giugno a Breganze con Pumas e Camaiore).

G.A.